Saçların doğal nemini ve canlığını kaybetmesinin asıl nedeni kırılmış saç telleridir. Kırılan saçlara en çok uygulanan yöntemlerden biri saç kestirme işlemi olabilir. Siz sağlıklı uzun ve gür saçlara sahip olmak istiyor ve saçlarınızı asla kestirmek istemiyorsanız doğal yollara saç kırıklarına veda edebilirsiniz. Nasıl mı? Saç kırıklarına kestirmeden çözüm olacak öneriler...

Saç şekillendirici ürünler, boyalar, çevresel faktörler saçların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Sürekli kullandığımız bu ürünleri en azından daha az uygulamak saçın daha az zarar görmesine neden olacaktır. İş koşulları veya daha bakımlı olmak adına saçlarımıza uyguladığımız her uygulama sonrasını saçların yapısının bozulmasına bırakabiliyor. Tüm bunları hayatımızdan çıkarmak imkansız olsa da saçı beslemek adına saç maskeleri yapabilir ve yaptığımız bazı hatalı davranışlardan dönmemiz mümkün olabilir. Saç kestirmek saç kırıklarını ortadan kaldırmada etkili bir yöntem olsa da kırıkları bazı yöntemlerle ortadan kaldırarak uzun saçlara sahip olabilirsiniz. Banyo sonrası saç kurutma makinesi kullanacaksanız düşük ısıda kullanabilirsiniz. Sıklıkla saçlarınızı boyatmak yerine daha uzun zaman dilimine yayabilirsiniz. Saç şekillendirici kullanırken çok fazla ısıya maruz bırakmadan öncesinde saçınızı bu ısıdan koruyucu ürünler kullanmanızda fayda olacaktır. Saçlarınızı tararken saçın kurumasını bekleyerek saçın zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Saç kremi seçiminde dikkatli olmalı ve saça uygulandıktan sonra fazla bekletmeden durulamalısınız. Bunların dışında saçlarınız için ev yapımı maskeler yaparak kırıkların onarımını ve saçların asıl problemi olan nem sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte saçları kestirmeden çözüm olacak öneriler…

SAÇ KIRIKLARINA KARŞI DOĞAL ÖNERİLER

SAÇ KIRIKLARI İÇİN MASKE 1

4 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı bal. Tüm bu malzemeleri karıştırın ve saç derisinden saç uçlarına kadar masaj yaparak yedirin. Saçınıza bir bone takarak 30 dakika maskeyi saçınızda bekletin. Son olarak doğal bir şampuan kullanarak saçlarınızı ılık su ile yıkayın.

SAÇ KIRIKLARI İÇİN MASKE 2

1/4 bardak yoğurt ve bir yemek kaşığı zeytinyağını çırpın ve saçlarınıza sürün. 20-30 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.