SAÇ KURUTMA MAKİNESİ EV YANGININA NEDEN OLDU

Saç kurutma makinesi Alsancak’ta ev yangınına neden oldu. Mehmet Bozdağ’a ait evin yatak odasında çıkan yangının, yatakta bırakılan saç kurutma makinesinin elektrik akımının kesilip gelmesiyle kısa devre yaşanması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Polis Basın Subaylığı, yangından, 1 şilte, 1 klima iç ünitesi, 2 komodin, 2 elektrikli süpürge, 1 nargile, biri PVC ikisi ahşap olmak 3 kapı ve bir elbise dolabının zarar gördüğünü açıkladı.



