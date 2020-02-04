SAÇ KURUTMA MAKİNESİ YANGINA SEBEP OLDU!

EV YANGINI

04.02.2020 tarihinde saat 00.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Akşehir Sokak üzerinde bulunan Niben ULUDAĞLI’ya ait 2 kattan oluşan ikametgahın giriş katında kiler odası içerisinde muhtemelen faal durumda bırakılan kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet kurutma makinesi, 1 adet çamaşır makinesi, ahşap duvar dolabı ve içerisinde bulunan muhtelif giyim eşyaları, ikametgahın giriş kapısı, evin elektrik aksamları, arka kapı olarak kullanılan Pvc kapı, ikametgahın alt katında mutfak bölümünde bulunan mutfak dolabının bir kısmı, 1 adet klima ve perdeler hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.