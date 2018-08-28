Saç saça baş başa kavga!
Esra-Ceyda kardeşler birbirlerine fena girdi
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'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, Çeşme'de saç saça baş başa birbirine girdiler.
Alaçatı'da tatil yapan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, Alaçatı sokaklarında birbirini yerlerde sürüklediler. teve2 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ciciş kardeşlerin kavga esnasında birbirlerine, 'Senin kafan güzel mi' şeklinde bağırdıkları ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görüntülerde Ceyda Ersoy'un, Esra Ersoy'u yerlerde süreklediği görülüyor.
Etiketler : Esra Ersoy, Ceyda Ersoy, kavga
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