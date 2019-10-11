Saç spreyi ve jöle kullananlar dikkat!

Saç dökülmesi nasıl önlenir? Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Saç dökülmesinin birçok nedeni vardır. Kadınlarda doğumdan sonra, aşırı stres altında olan insanlarda ve bazı hastalıklar ve tıbbi tedaviler sonucunda saç dökülmesi görülebilir. Saç dökülmesinin en sık nedeni kalıtsal erkek veya kadın tipi kelliktir. Peki, Saç dökülmesi nasıl önlenir? Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Yeni saç normalde kaybolan saçların yerini alır, ancak bu her zaman olmaz. Saç dökülmesi yıllar içinde yavaş yavaş gelişebilir veya aniden ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda saç dökülmesi, saç büyüme döngüsünde basit bir durma ile oluşabilir. Başlıca hastalıklar, ameliyatlar veya travmatik olaylar saç dökülmesini tetikleyebilir. Şimdi, Saç dökülmesi nasıl önlenir? Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA

Saç dökülmesi, sadece saç derinizi veya tüm vücudunuzu etkileyebilir. Kalıtım, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar veya ilaçlar sonucu olabilir. Herkes saç dökülmesini yaşayabilir, ancak erkeklerde daha yaygındır.

Saç dökülmesinin en yaygın nedeni kalıtsal saç dökülmesi adı verilen tıbbi bir durumdur. Kalıtsal saç dökülmesi yaşla birlikte en sık görülen kellik nedenidir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

İnsanlar günde yaklaşık 100 saç kaybederler. Bu genellikle saç derisinin belirgin şekilde incelmesine neden olmaz, çünkü aynı anda yeni saçlar büyür. Saç dökülmesi bu döngü bozulduğunda veya saç folikülü tahrip edildiğinde ve skar dokusu ile değiştirildiğinde saç dökülmesi meydana gelir.

Saç dökülmesi tipik olarak aşağıdaki faktörlerden bir veya daha fazlası ile ilgilidir:

– Aile öyküsü (kalıtım)

Saç dökülmesinin en sık nedeni erkek tipi kellik veya kadın tipi kellik denilen kalıtsal bir durumdur. Genellikle yavaş yavaş yaşlanma ve öngörülebilir şekillerde ortaya çıkar.

– Hormonal değişiklikler ve tıbbi durumlar

Hamilelik, doğum, menopoz ve tiroid problemleri gibi hormonal değişiklikler de dahil olmak üzere çeşitli koşullar kalıcı veya geçici saç kaybına neden olabilir. Saçkıran gibi kafa derisi enfeksiyonları ve trikotillomani gibi tıbbi koşullar düzensiz saç dökülmesine neden olabilir.

– Sikatrisyel alopesi

Bu nadir hastalık, sağlıklı insanlarda gelişir. Hastalık bir insanın saç köklerini tahrip eder. Foliküllerin bir zamanlar olduğu yerde skar dokusu oluşur, böylece saçlar tekrar uzayamaz. Tedavi, saç köklerini tahrip eden iltihabı durdurmaya çalışır.

– İlaçlar ve takviyeler

Saç dökülmesi, kanser, artrit, depresyon, kalp sorunları, gut ve yüksek tansiyon gibi bazı ilaçların yan etkisi olabilir.

– Radyasyon tedavisi

Saçlar eskisi gibi geri gelmeyebilir.

– Çok stresli bir olay

Birçok insan fiziksel veya duygusal bir şoktan birkaç ay sonra genel bir saç incelmesi yaşar. Bu tip saç dökülmesi geçicidir.

Protein, demir ve diğer besinlerden yoksun bir beslenme de saçların incelmesine neden olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Saç dökülmesinin önüne geçebilmek için yapılması gerekenlerden bazıları şu şekildedir:

– Stresten uzak durun

Stres, düzensiz ve sağlıksız beslenmeye, uyku sorunlarına yol açabilir. Sağlıksız bir beslenme ve düzensiz bir uykuyla ise yavaş yavaş saçların dökülmesine sebep olacaktır. Bu yüzden saçın dökülmesini önlemek için öncelikle stres ve sıkıntıdan uzak durmak gerekmektedir.

– Saç tipinize uygun şampuan kullanın

Saç tipine uymayan bir şampuan kullanmak, saçları yorar ve dökülmesine sebep olur. Saçın tipine ve türüne uygun olan bir şampuan kullanmak saç dökülmesinin önüne geçebilmektedir.

– Sık veya uzun arayla yıkamayın

Saçların sık olarak ya da uzun süre arayla yıkanması da saçların dökülmesinine neden olur.

– Dikkatli kurulayın! Saç spreyi ve jöle kullanmayın

Saçların yıkanmasından sonra kurutma işlemi de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle ince ve nemli saçları dengesiz bir şekilde kurutmak saç dökülmesinin başlangıcı olarak rol alır. Şampuanların yanı sıra saça şekil vermek amacıyla jöle ve saç spreyi kullanımı, saç köklerine zarar vererek dökülmesine neden olabilmektedir.

– Zararlı ışınlardan koruyun

Saçınızı güneş ışığından ve diğer ultraviyole ışık kaynaklarından koruyun.

– Saç şekillerine dikkat!

Örgü, çörek veya at kuyruğu gibi sıkı saç şekillerinden kaçının.

– Sigara içmeyi bırakın

Bazı çalışmalar erkeklerde sigara kullanımı ile kellik arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.