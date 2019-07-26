Saçları hızla uzatıyor!
Saçları hızla uzatıyor!
3 Malzemeli Saç Uzatan Maske Tarifi
Saçlarınızın uzamasını istiyorsanız evde uygulayabileceğiniz birçok maske var. Bunlardan birini aşağıya bırakıyoruz. Sadece 3 malzeme ile hazırlanan bu maske saçlarınızın uzamasına yardımcı olurken bir yandan da bakım yapacak.
3 MALZEMELİ SAÇ UZATAN MASKE
Malzemeler.
- 1 çorba kaşığı kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/4 çay kaşığı tarçın tozu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Hepsinin iyice iç içe geçtiğinden emin olun. Maskeniz çok kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
Kepek sorunu yaşıyorsanız karışıma birkaç damla çay ağacı yağı da ilave edebilirsiniz.
Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize nazikçe masaj yapın. 10-15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.
Saç uzatan maskenin faydaları
Yukarıda verdiğimiz 3 malzemeli maske tarifi, saçları uzatmanın yanı sıra bakım da yapıyor. Tarif listesinde yer alan kabartma tozu kafa derisini temizleyen ve foliküllerin önünü kesen harika peeling özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda saçların yağlanmasını da geciktirir.
Tarçın gözeneklerini açar, kan dolaşımını uyarır ve saç büyümesini desteklerken zeytinyağı ise saç derisini nemlendirir ve kepek/kabuklanma sorunlarını tedavi eder.
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