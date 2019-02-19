Saçları nemlendiriyor, parlaklık veriyor!

Saçlarınızın parlak, ışıl ışıl olması sadece güzel görünmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı bir görünüm de verir. Eğer saçlarınız kabarık ve kuru ise evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç parlatıcı serumu deneyebilirsiniz.

Hepimiz saçlarımızın dolgun ve ışıltılı olmasını isteriz. Saçlarımız çevre ve hava koşullarından dolayı parlaklığını yitirebilir. Ya da cins olarak kuru ve kabarık saçlara sahip olabiliriz. Dışarıda satılan saç ürünleri, partlatma etkisi gösterirken saçların kısa sürede yağlanmasına da sebebiyet verebiliyor.

O halde bir değişiklik yapın ve saç parlatıcı serumunuzu kendiniz hazırlayın. İşe yaradığını göreceksiniz.

DOĞAL SAÇ PARLATICI SERUM TARİFİ

Malzemeler:

1/4 su bardağı jojoba yağı

1 çorba kaşığı avokado yağı

5 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Bir sprey veya damlalık şişesinde jojoba yağı, avokado yağı ve lavanta yağını karıştırın. İyice karıştığına emin olun. Serumunuz hazır!

Bu serumu her duş sonrası hem kuru hem de nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Yağı çok fazla sürmemeye ve saç diplerinize uygulamamaya dikkat edin.

Avokado yağı saçlarınızı nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Jojoba yağı, saçların kırılmasını önler, var olan kırıkları onarır. Lavanta yağı da doğal parlaklık verici olarak bilinir ve saçlardaki hasarı onarır.