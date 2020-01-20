Saçlarınız boyadan sertleştiyse dikkat!

Boyadan sertleşen saçlar nasıl yumuşar?

Her kadın parlak ve yumuşak saçlara sahip olmak ister. Ancak sürekli işlem gören saçlar, yaşam tarzı alışkanlıkları, yetersiz saç bakım teknikleri saçın yapısına zarar vererek kuruma ve saç tellerinde sertleşmeye neden olabilir. Peki boyadan sertleşen saçlar nasıl yumuşar?

Zor şekil alan sert saçlar günlük hayatınızı oldukça zorlaştırabilir. Saçlarınızı sürekli boyamak kendi seçiminiz olabilir ya da saçlarınızdaki beyazları bu şekilde kapatıyor olabilirsiniz. Her ne sebeple olursa olsun saç boyasının içerisinde bulunan kimyasal maddeler saçlarınızın hasar görmesine, kurumasına ve dökülmesine neden olabilir. Zamanla sertleşen saçlarla başa çıkmak oldukça zordur çünkü sertleşen saçlarınızı fön gibi işlemlerle yatıştırmaya çalışsanız da bakımsız görüntüsünü asla kaybetmez.

Sert ve kuru saçlarınızı kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan sağlıklı bir şekilde yumuşatmanız mümkün. İhtiyacınız olan en önemli şey nemlendirici bileşenler ve saç bakım alışkanlıkları edinmektir. Sert saçlarınızı yumuşatmak ve sağlığına kavuşturmak istiyorsanız saç maskeleri hemen yardımınıza koşabilir. Öyleyse boyadan sertleşen saçlar nasıl yumuşatılır?

İşte zarar görmüş cansız ve kuru saçlarınız için maske tarifleri ve bazı ipuçları…

Malzemeler;

1 bardak süt

Yarım limon

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Bir yumurta sarısını beyazından ayırın bir kasenin içinde iyice çırpın. Süt ve zeytinyağını da ilave ederek çırpmaya devam edin. Yarım limonu da bu karışıma ilave ettikten sonra saç köklerinizden uçlarına masaj yaparak saç diplerinize yedirmeye özen gösterin. 20 dakika saçlarınızda kurumasını bekleyin. Ardından saçlarınızı şampuanladıktan sonra iyice durulayın.