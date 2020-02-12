"SADAKA PARASI VERDİNİZ!"

Asgari ücrete sadece 174 TL’lik artış yapılması, ekonomik kriz altında ezilen özel sektör çalışanlarının tepkisine yol açtı. Öte yandan Güney Kıbrıs’a ve Avrupa’ya göre KKTC’deki asgari ücretin düşük düzeyde kaldığı görüldü.

KKTC’de asgari ücrete sadece yüzde 5.9 oranında yani 174 TL’lik artış yapıldı ve asgari ücret brüt 3600, net 3132 TL oldu. Ancak yapılan cüzi artış, özel sektör çalışanlarında hem hayal kırıklığı yaşattı hem de büyük tepkiye yol açtı, Hedefteki isim ise Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu oldu.

Ekonomik kriz altında ezilen asgari ücretli çalışanlar, Sucuoğlu’nu mesaj yağmuruna tuttu. Bakan Sucuoğlu’na Facebook hesabından onlarca tepki mesaj gönderildi. Sucuoğlu’na yazılan mesajlarda “Sizinle sandıkta görüşeceğiz” , “Bir daha oy istemeye gelmeyin” , Sadaka parası verdiniz” şeklinde yorumlarda bulunuldu.

Öte yandan Güney Kıbrıs’a ve Avrupa ülkelerine göre KKTC’deki asgari ücretin düşük düzeyde kaldığı görülüyor. Örneğin Türkiye’de 2020 yılı için asgari ücret brüt 2 Bin 943 TL olarak belirlenmişti. Böylece KKTC’de önceki gün belirlene yeni asgari ücretle Türkiye ve KKTC arasındaki fark 657 TL oldu. Güney Kıbrıs’ta ise her meslek için geçerli bir asgari ücret yok. Ancak düz işçiler, en düşük aylık gelir olarak 870 Euro (5 Bin 733 TL) elde ediyor. Bu rakamla işe başlayan kişilerin, altı ay içerisinde maaşının 924 Euro’ya (6 Bin 87 TL) yükselmesi ise, yasa ile zorunlu tutuluyor. Hatta Güney Kıbrıs’ta çalışan bazı düz işçiler (Kıbrıslı Türkler dahil) haftada 500 Euro, ayda 2000 bin Euro (13.400 TL) kazanabiliyor.

AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET EN YÜKSEK LÜKSEMBURG’DA

Avrupa ülkelerinde de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olarak belirlendi. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 Euro (14 Bin 92 TL) olarak uygulanıyor. İkinci sırada bin 656 Euro (10 Bin 895 TL) ile İrlanda yer alıyor. Bu ülkeleri Hollanda 1636 Euro (10 Bin 765 TL), İngiltere 1599 Euro (10 Bin 521 TL), Belçika 1594 Euro (10 Bin 490 TL), Almanya 1584 Euro (10 Bin 425 TL) ve Fransa ise 1539 Euro (10 Bin 128 TL) ile takip ediyor.

RESMİ RAKAMLARLA ASGARİ ÜCRET DAĞILIMI, YILLARA GÖRE ORANI:

AVRUPA ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET:





