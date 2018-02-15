SADECE 3 YIL YATACAK!

Ülkeye 236 gram uyuşturucu ithal edilmesini sağlayan sanık Mohammad Helmi Salem Hilal’ın cezası belli oldu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde farklı tarihlerde Metehan ve Lokmacı sınır kapılarından 236 gram uyuşturucu madde ithal eden sanıklar Sofoklis Mavroskoufi, Valeri Tarapai’nin suç ortağı Mohammad Helmi Salem Hilal hakkındaki davada da karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Hilal, 3 yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ın sanık aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Soytaç, kararda olgulara değinerek sanığın daha önceden yargılanan ve aynı meseleden 3 yıl hapis cezası alan sanıklar Sofoklis Mavroskoufi, Valeri Tarapai ile anlaşıp kendisine farklı tarihlerde uyuşturucu madde getirmesini sağladığını söyledi. Yargıç Soytaç, sanık Mohammad Helmi Salem Hilal’in daha sonra yakalandığını, suçunu itiraf ettiğini ve aleyhine getirilen “180 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal, tasarruf, alma ve verme” davalarını kabul ettiğini kaydetti.

Ülkede öğrenci olarak bulunuyordu

Yargıç Murat Soytaç, sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi olduğunu, ülkemizde öğrenci olarak bulunmasına karşın uyuşturucu ithali ve satışı işi yaptığını, bu hususun aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanığın cezasını ülkesinden uzakta çekecek olması ve yaşının genç oluşunu da lehine değerlendirdikten sonra, 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi,22 Kasım 2017 tarihinde de Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu getirirken suçüstü yakalanan Valeri Tarapai ve Sofoklis Mavroskoufi hakkındaki kararını açıklamıştı. 170 gram hintkeneviri, bir adet uyuşturucu öğütücüsü ile yakalanan ve toplamda 236 gram hintkenevirini KKTC’ye getirdiğini itiraf eden Valeri Tarapai ile Sofoklis Mavroskoufi, 3’er yıl hapse mahkûm edilmişti.

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