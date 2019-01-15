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Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız

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Aslıhan Karalar, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Sabancı’yla arkadaş olduklarını söyledi.

Model, geçen hafta iş insanının annesi Arzu Sabancı’nın da olduğu bir düğüne katılmasıyla ilgili, “Hakan’la iyi iki arkadaşız.

'ODAK NOKTAM KARİYERİM'

Daha 19 yaşındayım. Odak noktam kariyerim ve okulum” dedi.  

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