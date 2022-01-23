Sadece bambu yiyen pandalar nasıl şişman kalıyor?

Çin'deki bir grup bilim insanı sadece bambu ile beslenen pandaların neden şişman oldukları konusunda bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre pandalar, ilkbahar ve yaz döneminde bağırsak bakterileri değiştiği için şişman ve sağlıklı kalıyor.

Çin'deki bir grup bilim insanı yaptığı araştırma, sadece bambuyla beslenen dev pandaların yediklerinden en iyi şekilde yararlanacak şekilde evrimleştiğini düşündüklerini belirtti. Yapılan çalışma, bambunun en besleyici halinde olduğu ilkbahar sonu ve yaz başı dönemlerinde pandaların bağırsak bakterilerinin değiştiğini gösterdi. Uzmanlar, hayvanların bu sayede şişman ve sağlıklı kaldığını düşünüyor.

Pandaların dişileri 91, erkekleri 136 kilogram ağrılığa ulaşabiliyor. Bu hayvanlar yağ oranı düşük bambu tüketiyor. Pandaların, hangi kısmının yendiğine bağlı olarak her gün yaklaşık 12 ila 38 kilogram bambu tüketmesi gerekiyor. Pandalar yılın çoğu bölümünde, bambunun lifli yapraklarıyla beslense de ilkbahar sonu ve yaz başında protein açısından zengin bambu filizlerinin tadını çıkarıyorlar.

CLOSTRİDİUM BUTYRİCUM ADLI BAKTERİNİN SAYISI ARTIYOR

Çin'de yıllardır pandalar üzerine çalışmalar yürüten bir ekip, bağırsak bakterilerinin bir pandanın metabolizmasını nasıl etkileyebileceğini araştırmak istedi. Bu doğrultuda 8 vahşi pandanın dışkısını yılın farklı dönemlerinde toplandı ve bu örneklerin birbirinden nasıl farklılaştığı incelendi. Cell Reports adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan bulgular, bambu filizlerinin yendiği dönemde bağırsaklarda Clostridium butyricum adlı bakterinin daha fazla olduğunu gösterdi.

Bu bakterinin, pandaların kilo almasına ve depolamasına yarayıp yaramadığını öğrenmek için, panda dışkısı farelere nakledildi. Fareler daha sonra pandaların yediklerine benzer bir şekilde üç hafta beslendi. Araştırmacılar, filiz yeme döneminde toplanan dışkının nakledildiği farelerin, aynı miktarda gıda tüketmesine rağmen diğerlerine göre daha fazla kilo aldığını tespit etti.

Araştırmanın başyazarı Guangping Huang, "Bir pandanın bağırsak mikrobiyotasıyla fenotipi arasında ilk kez nedensel bir ilişki kurduk" ifadesini kullanırken, çalışmada yer alan Wei Fuwen, nedensel ilişkinin doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Araştırmada yer almayan mikrobiyota ve metabolizma uzmanı Felix Sommer ise çalışmadaki pandaların sayısının azlığına ve deneyin sadece bir kez yapılmasına dikkat çekti. Sommer, bakteri ve kilo alımı arasında nedensel bir ilişki değil korelasyon bulunduğunu savundu.

Kaynak: Independent Türkçe