Sadece iPhone'u olanlara gelen YouTube özelliği

TikTok'la rekabette olan YouTube, Shorts'a yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Buna göre artık içerik üreticileri Shorts videolarına seslendirme ekleyebilecek.

Popüler video paylaşım platformu YouTube, Çin merkezli TikTok’ta gördüğümüz kısa video formatından esinlenen ‘Shorts’ özelliğiniz geçtiğimiz yıllarda kullanıma sundu. Dev platform, bunun ardından da sürekli Shorts’a yeni özellikler ekleyerek TikTok ile olan rekabetinde öne geçmeye çalıştı.

YouTube, yakın zamanda Shorts üreticilerinin daha fazla para kazanmasını sağlayacak bir hamle yapmasının ardından şimdi de yeni bir özellik getirdiğini açıkladı. Yeni özellik, yine TikTok’taki sevilen bir özelliğe benzer olmasıyla dikkat çekti.

TÜM SOSYAL MEDYAYA YAYILAN SESLENDİRME ÖZELLİĞİ YOUTUBE'A TAŞINIYOR

Webtekno'nun haberine göre şirket, TikTok ile başlayan ve ardından tüm sosyal medyaya yayılan ‘seslendirme’ özelliğini Shorts’a eklemeye başladı. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan özellik, içerik üreticilerinin kaydettikleri videolara seslendirme kaydedip eklemesine olanak tanıyor. TikTok’ta da sık sık gördüğümüz bu seslendirmeler, bir yemek videosundaki talimatlar, komik videolara reaksiyonlar ve daha birçok farklı içerikte kullanılabiliyor.

Platform bunun yanı sıra Shorts için yakın zamanda TikTok’tan bir özellik daha aldı. Yine sadece iOS kullanıcıları için sunulan bu özellik, bir videodaki yorumlara yanıt vermeye olanak tanıyordu. TikTok, bu özelliği 2020’de getirmişti. Kısa video rekabetine Reels ile katılan Instagram ise aralık ayında bu tarz bir özellikle karşımıza çıkmıştı.

YouTube’un yeni ‘seslendirme’ özelliğini kullanmak oldukça basit. Bunun için öncelikle bir Shorts videosu kaydetmeniz gerekiyor. Bunun ardından ise ekranın sağ alt tarafında bulunan ‘tik’ işaretine tıklamanız, ardından da ‘seslendirme’ kısmına basmanız ve kaydetmeye başlamanız gerekiyor. Platform, yaptığınız seslendirmeleri geri almanıza ve yeniden kaydetmenize de olanak tanıyor.

Özelliğin yalnızca iOS kullanıcıları için sunulmaya başladığını bir kez daha ekleyelim.

Cumhuriyet