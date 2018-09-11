SADECE KIYAFET 800 LİRA!

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Okulların açılmasıyla üniforma satan mağazalara akın eden veliler, fiyatların cep yaktığını söyledi.

Ada genelinde dün özel okullarda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlanırken, devlet okulları ise önümüzdeki hafta salı günü başlayacak. Okul üniforması satan mağazalara akın eden vatandaşlar, fiyatların pahalı olmasından yakındı. Gazetemize konuşan veliler, sadece 1 çocuk için yaklaşık 800 liranın gözden çıkarılması gerektiğini söyledi. Pantolonu, tişört, ceket, eşofman ve mont gibi okul kıyafetlerinin fiyat aralığı ise 35 lira ile 190 lira arası.

“Almaya mecburuz”

Yeni Bakışa’a konuşan veliler, “Son aylarda her şeye yapılan zamlar ve dövizin yükselmesi resmen belimizi büktü. Okul kıyafetlerinin fiyatı cebimizi yakıyor ama almaya mecburuz. Kabaca bir hesap yaptık ve sadece

1 çocuğun kıyafet masrafı yaklaşık 800 lira geldi. Düşünün ki ayakkabı, çanta, defter, kitap ve kırtasiye malzemesi hariç. Bunları da hesaba katarsak, herhalde yaklaşık bin TL de bu giderler tutacak.

Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Üniforma fiyatları uçtu

Aileler, okul üniforması fiyatlarının uçtuğunu dile getirerek, “Seneye de giyer” mantığı ile bir beden büyük kıyafet aldığını söyledi. Okul üniforması fiyatları ise şöyle, ilkokul eşofmanı 97 ile 190 lira arası, tişört ve şort 35 ile 41 lira arası, swetshirt 53 ile 59 lira arası, pantolon ve etek 64 lira, mont 160 lira, eşofman 107, lakos 58, fermuarlı ceket ise 96 liradır.