Sadece midenize değil, cildinize de yararları var!

Portakalın faydaları nelerdir? Portakalın vücuda yararları…

Portakallar şaşırtıcı sayıda sağlık yararına sahiptir. Portakallar vitamin, mineraller, beta karoten, potasyum, magnezyum ve lif ile doludur. Alkalize edici ve detoksifiye edici özellikleri ile vücudunuzu sağlıklı tutar. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini yönünden de zengindir. Şimdi portakalın sağlık için faydalarından bazılarına daha yakından bakalım...

Portakal ağaçları, dünyada en yaygın ekili meyve ağaçlarıdır. Portakallar, doğal tatlılıkları, meyve suları ve marmelatlardan yüz maskelerine ve şekerlenmiş portakal dilimlerine kadar çok çeşitli türleri ve kullanım çeşitliliği nedeniyle popüler bir meyvedir. Portakallar düşük kalorili çok besleyicidir ve genel olarak sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak birçok hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Peki, Portakalın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PORTAKALIN FAYDALARI

Portakalın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kan basıncını düzenler

Portakallar kan basıncını düzenleyen potasyum bakımından zengindir. Bazı araştırmalar, diyete portakalları dahil etmenin yüksek tansiyona bağlı hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini de öne sürmektedir .

Kolesterol seviyelerini düşürür

Portakallar lif bakımından zengindir. Bu lif sindirim kanalınızın kolesterol emmesini önlemeye yardımcı olur. Portakaldaki diğer önemli bileşikler – C vitamini, potasyum ve flavonoidler – aynı zamanda kolesterolün düşürülmesine de yardımcı olur.

Kalp sağlığını teşvik eder

Portakaldaki potasyum, kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Portakaldaki C vitamininin kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığına da inanılmaktadır.

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Portakallar düşük glisemik indekse sahiptir. Bu nedenle, kan şekeri seviyesinin korunmasına yardımcı olabilirler. Meyvenin yapışkanlığı mükemmel bir lif kaynağı olarak işlev görür. Lif, şeker emilimini yavaşlatmaya ve kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. Lifi tamamen alabilmeniz için sıkılmış portakal suyu yerine meyveyi yemeniz tavsiye edilir.

Cilt yaşlanmasını geciktirir

Portakal, bol miktarda su ve C vitamini kaynağıdır. Cildin nemlenmesine ve sağlıklı kollajen üretimini hızlandırmaya yardımcı olur. Topikal uygulamanın yanı sıra portakal tüketimi cildinizi besleyerek daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bu etkiler organik asitlere, flavonoidlere ve portakaldaki diğer besin maddelerine bağlanabilir.

Böbrek taşlarını önler

İdrardaki sitrat eksikliği böbrek taşlarına neden olabilir. Portakallar idrarınızdaki sitrat seviyelerinin yükselmesine yardımcı olarak böbrek taşı riskini azaltır. Portakallar ayrıca bu riski daha da azaltan kalsiyum da içerir.

Anemi tedavisine yardımcı

Portakal içindeki yüksek folik asit içeriği, kansızlığı azaltmaya yardımcı olur. Demir, C vitamini yardımı olmadan vücutta tam olarak emilemez. İstenilen sonuçları elde etmek için her gün en az bir portakal yemenizde fayda var.

Bağışıklığı artırır

Portakaldaki yüksek C vitamini seviyeleri bağışıklığı arttırır. Portakal, bağışıklık sisteminizin en iyi şekilde çalışması için folat ve bakır gibi diğer birçok temel besin içerir.