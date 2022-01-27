Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş infaz timi detayı ortaya çıktı! Ece Erken'den ilk paylaşım

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlugece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy'deki balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'na restoran çıkışında yapılan kanlı saldırının detayları da ortaya çıkıyor. CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, "Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren iki zanlı gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi. Olayın bir mülk satışından kaynaklanan alacak-verecek meselesinden dolayı geldiği belirlendi. Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın Rize'de toprağa verilecek

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde uğradığı Silahlı Saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cümbüş Sokak'ta bir Balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.

4 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İNFAZ TİMİ DETAYI

Sabah'ta yer alan habere göre; olayın, kendilerini kod adı 'Drej' olan 27 yaşındaki Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Organize polisi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

ECE ERKEN'DEN İLK PAYLAŞIM

Yaşanan acı olayın ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan ünlü sunucu Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın Rize'de kılınacak cenaze namazına ilişkin bilgileri paylaştı.

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