Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk paylaşım

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece Bakırköy'deki bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut Mahmutyazıcıoğlu, annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve akrabalarının yanı sıra 17 yıl evli kaldığı eski eşi Benan Kocadereli'de katıldı.

Benan Kocadereli, eski kayınvalidesinin elini bırakmadı

Tören boyunca eski kayınvalidesini yalnız bırakmayan Kocadereli, sosyal medya hesabında da "Son vazifemizi yaptık... Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan soran dostlarım, arkadaşlarım... Ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalp hepinize teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

1993 yılında nikah masasına oturan ve Haziran 2020'de boşana Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Kocadereli'nin 2 kızı var.

Hürriyet