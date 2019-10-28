SAĞANAK YAĞIŞ SAAT 17:00'YE KADAR ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli sağanak yağışların devam edeceğini uyarısında bulundu…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran kuvvetli yağışların bugün akşamüstüne kadar etkili olacağını kaydederek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında dikkatli olunmasını istedi…

Daire bugün saat 17.00’ye kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olmasını istedi.

BRT muhabirine açıklamada bulunan Buran, dolu, dere taşması su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde yağmur gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmalarını istedi…

Buran 29 Ekim-31 Ekim’i kapsayan 3 günlük periyotta ise yağışların devam edeceğini ancak kuvvetli olmayacağını kaydetti.

Buran’ın açıklamasına göre hava bu dönemde de parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı olacak.

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Buna göre sıcaklık 23-26 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batıdan orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.