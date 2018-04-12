SAĞANAK YAĞMUR DUVARI YIKTI!

Lefkoşa-Surlariçi’nde bir evin bahçe duvarı önceki günkü sağanağın etkisiyle yıkılarak yola döküldü. Lefkoşa Türk Belediyesi bugün enkazı kaldırmak için müdahale edecek

Devrim DEMİR

Lefkoşa’nın Arabahmet Mahallesi’ndeki Beliğ Paşa Sokak üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda da büyük bir yangınla hasar gören tarihi bir evin bahçe duvarı bakımsızlığa dayanamadı. Önceki gün yağan yağmurların ardından tarihi duvar yola çöktü.

Bölgenin tarihi dokusu nedeniyle her gün onlarca turistin ziyaret ettiği sokak üzerinde iki gündür yığılı duran taşlara Lefkoşa Türk Belediyesi bugün müdahale ediyor.

Vakıfların kontrolündeki evin kiracısı ise maddi imkânları olmadığı için yıkılan duvarı restore edemediklerini, tarihi doku olduğu için müdahale edemediklerini öne sürdü.

Belediye gerekli tedbiri dün aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi personeli dün yıkılan bahçe duvarı için gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yol üzerine yıkılan duvarı kaldırmak için gerekli yerlerle iletişim kurduklarını ifade eden belediye personeli bugün yıkılan duvara müdahale edeceklerini söyledi.

Havadis