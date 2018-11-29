SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu öğleden sonra sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Hava sıcaklığı, KKTC, sağanak yağmur, 29 Kasım 2018
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