SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : KKTC, Hava sıcaklığı, 27 Aralık, 2018, Meteoroloji Dairesi
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