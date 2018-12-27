SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.