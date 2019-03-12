SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Mart dönemiyle ilgili tahminlerine göre, bugün yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli; diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde bugün 20 – 23 derece, diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

