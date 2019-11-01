SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin akçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.