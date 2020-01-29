SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.