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SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA OLACAK!

SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA OLACAK!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek. 
Hava sıcaklığı mevsim normaller civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. 

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