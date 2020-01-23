SAĞLIĞA UYGUNSUZ 47 KİLO PASTIRMA MÜSADERE EDİLDİ!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi ekipleri daha önce Veteriner Dairesi tarafından faaliyetten men edilip müherlenen ‘Şeytancık Et Pazarı’ adlı dükkanın önünde, gayrı-sıhhi şartlarda, etiketsiz ve imalat yeri belli olmayan yaklaşık 47 kilo pastırmayı müsadere etti. Belediyeye yapılan şikayeti değerlendiren ekipler gün içinde pastırmaları müsadere ederek imha etti.

MHA