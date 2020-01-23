Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAĞLIĞA UYGUNSUZ 47 KİLO PASTIRMA MÜSADERE EDİLDİ!
SAĞLIĞA UYGUNSUZ 47 KİLO PASTIRMA MÜSADERE EDİLDİ!

SAĞLIĞA UYGUNSUZ 47 KİLO PASTIRMA MÜSADERE EDİLDİ!

Daha öncede mühürlenmişti...

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi ekipleri daha önce Veteriner Dairesi tarafından faaliyetten men edilip müherlenen ‘Şeytancık Et Pazarı’ adlı dükkanın önünde, gayrı-sıhhi şartlarda, etiketsiz ve imalat yeri belli olmayan yaklaşık 47 kilo pastırmayı müsadere etti. Belediyeye yapılan şikayeti değerlendiren ekipler gün içinde pastırmaları müsadere ederek imha etti.

MHA

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.