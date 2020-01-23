SAĞLIĞA UYGUNSUZ 47 KİLO PASTIRMA MÜSADERE EDİLDİ!
Daha öncede mühürlenmişti...
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi ekipleri daha önce Veteriner Dairesi tarafından faaliyetten men edilip müherlenen ‘Şeytancık Et Pazarı’ adlı dükkanın önünde, gayrı-sıhhi şartlarda, etiketsiz ve imalat yeri belli olmayan yaklaşık 47 kilo pastırmayı müsadere etti. Belediyeye yapılan şikayeti değerlendiren ekipler gün içinde pastırmaları müsadere ederek imha etti.
MHA
Etiketler : LTB, Şeytancık Et Pazarı
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