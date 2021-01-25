“Sağlığı da ekonomiyi de gözetiyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Mahkemeler, Hukuk Dairesi ve Başbakanlık bütçelerini görüşerek oyçokluğu ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor. Genel Kurul’da program gereği ilk olarak Mahkemeler, ardından Hukuk Dairesi bütçeleri görüşülerek, oyçokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra 94 milyon 324 bin 600 TL olarak öngörülen Başbakanlık bütçesinin görüşülmesine geçildi. Milletvekillerinin konuşmalarının sonrasında Başbakan Ersan Saner kürsüye çıkarak, eleştirileri yanıtladı. Saner, denetim konusunda yapılan vurguları önemsediğini dile getirerek, denetimler için bir tüzük çalışmasının gündeme geldiğini, ancak yaptıkları incelemelerde tüzük gerekmediğini gözlemlediklerini söyledi.

Saner, Bakanlar Kurulu kararı ile belediyelere görevlendirme yapılabileceğini fark ettiklerini ve bu yola gittiklerini belirtti. Önceki Pazar denetimlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından yapılabilmesi için İçişleri Bakanı’yla ülkedeki tüm kaymakamlar ve Belediyeler Birliği başkanını toplantıya çağırdıklarını anımsatan Başbakan, o günden bu yana bu konuda uğraştıklarını anlattı. Saner, denetimleri yapacak isimlerle ilgili bazı belediyelerden isimler gelmiş olmasına rağmen Belediyeler Birliği’nin kendi içindeki sorunlar nedeniyle birtakım belediyelerin hala isim göndermediğini de kaydetti.

Bazı belediyelerin farklı farklı nedenler ortaya koyarak sorun yarattığını ifade eden Saner, sadece hükümete yüklenmenin doğru olmadığına işaret etti. Saner sabah itibariyle bu isimlerin Bakanlar Kurulu sekreterliğine ulaşması durumunda İlçe Emniyet Kurulları’nın gerekli adımların ataacağını anlattı. Süreçle ilgili kendilerinin anladığıyla Başsavcılıktan gelen görüşün uyuşmadığını da anlatan Saner, alınan kararların kimin tarafından ibraz edileceğindeki belirsizlik nedeniyle atılacak adımların geciktiğini söyledi.

Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun verdiği kararlara müdahale yorumlarına da yanıt vererek, kararlara müdahale etmediklerini, Üst Kurul ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı müsteşarlarının bir araya gelip değerlendirme yapmasının ardından birtakım kararların değiştiğini söyledi. Saner bürokratların kendi aralarında yaptığı çalışmalar sonucunda bir tarafta sağlık bir tarafta ekonomi ve devlet bütçesinin göz önüne alınarak kararlarda değişiklik yapıldığını da kaydetti. Ülke ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini, ancak sağlığı belirli bir noktada tutarken ekonomiyi de aynı paralelde tutma zorunluluğu olduğunu dile getiren Saner dünyadaki önlemlere de işaret etti. “Bizim ülkemizde de sorunlar mevcut ama bu sorunlar diğer ülkelere bakıldığında göreceli olarak azdır” diyen Saner, yükseköğrenim konusunda en kötü şartlarda dahi 50 milyon TL bütçe ayrılarak 30 bin öğrencinin karantina koşullarını tamamlayarak ülkeye gelebilmesi için gerekli adımların atıldığını, tüm rektörlerin katıldığı bir toplantıda da bunun görüşüldüğünü ifade etti. Saner, aşı olur ya da olmaz, ülkeye yaklaşık 30 bin öğrenci nasıl gelir onun çalışmasını tamamladıklarını, sonraki sürecin lojistik çalışma olduğunu da söyledi. Yurt dışında olup ülkede konut sahibi olanların da karantina koşullarını tamamlayarak gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Saner, “Niye herkes KKTC’ye gelmek istiyor İspanya’dan İsviçre’den İngiltere’den?” diyerek bunun KKTC’nin farklılığını ortaya koyduğunu belirtti. Salgınla mücadelede geriye gitme ifadeleri üzerine yaz döneminde bulaş riskinin açık hava nedeniyle artmasının mümkün olmadığını, bugünlerde ise artışa geçeceğinin ortada olduğunu anlatan Saner, dünyadaki vaka sayısının da ciddi biçimde arttığını dile getirdi.

Günlük testlerin vaka sayısına oranlarını gözleyerek, ekonomi ve sağlıktan vazgeçmeyerek hareket ettiklerini anlatan Saner, salgının önlenmesi için istişare içinde olunsa da muhtarlarla da sürekli görüştüklerini ifade etti. Saner, kısmi sokağa çıkma yasağının Pazartesi gününe kadar gece saat 22.00’den sabah saat 05.00’e kadar devam edeceğini söyledi.

Alsancak’taki bir vatandaşın temasları nedeniyle ciddi bir temaslı grubu oluştuğunu, Beylerbeyinde de ciddi sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını anlatan Saner, neden – sonuç ilişkisine bakıldığında temaslıların bildirilmemesi nedeniyle sorun yaşandığını kaydetti. Başbakan Saner, hastaların bölgelere göre dağılımı hakkında da bilgi vererek, önümüzdeki günlerde acil durum hastanesinin elektrik sorununun da ortadan kalkacağını belirtti. Başbakan Saner, aşılandıktan sonra hayatını kaybeden yaşlı bireyin ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlendiğini de söyleyerek, ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların bilgilendirilmesi için yabancı dilde bilgilendirmelerin sağlanacağını anlattı.

Saner, bir polis memurunun nakil kararının olayların yaşanmasından önce alındığını da belirterek, eğitimle ilgili alınan kararların uygulanması için gerekli adımların atıldığını kaydetti. Yolsuzlukların üzerine aynı kararlılıkla gideceklerini söyleyen Saner, bu konuda kararlı duruşlarının devam ettiğini anlattı. Başbakan, KKTC’de Covid-19 gündeme geldi geleli toplam 2 bin 39 bulaş gerçekleştiğini, bin 784 kişinin iyileştiğini, 241 hastanın tedavisinin devam ettiğini, 56 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, 182 kişinin otellerde tutulduğunu, 5 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve 14 kişinin de vefat ettiğini belirtti.

Saner, aktif vakaların yüzde 63’ünün Girne’de, yüzde 26’sının Lefkoşa’da, yüzde 1,64’ünün Gazimağusa’da, yüzde 3,2’sinin Güzelyurt’ta olduğunu, yüzde 5,6’sının da yurt dışından gelenlerden olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs nüfusunun 1 milyon 200 bin olduğunu, toplam 961 bin 707 test yapıldığını, 30 bin 17 vaka, 186 ölüm, 55 kritik hasta bulunduğunu anlatan Saner, KKTC’de toplam 2 bin 51 vaka, bin 793 tedavisi tamamlanan hasta, 2 kritik hasta ve 14 ölüm vakası olduğunu belirtti. Saner KKTC’de şu ana kadar 382 bin 135 test yapıldığını da dile getirdi. “Şu anda yoğun bakımda bir kişilik yer var ama acil durum hastanesi yarından itibaren çalışmaya başlayacak” diyen Saner, gerekli hekim istihdamının da yapılacağını anlattı. Reel sektöre 1 milyar 153 milyonluk kredi dağıtıldığını dile getiren Saner bunun ekonomiye verilen önemi ortaya koyduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bütçesine göre kredi dağıtan ülkelerde KKTC’nin birinci sırada olduğunu anlatan Saner, 2021’de bunu daha da geliştireceklerini, henüz Türkiye ile protokol imzalanmamasına rağmen 500 bin aşının gelmesi için mutabakata varıldığını söyledi. “UBP’nin sizler tarafından önemsenmesi bizim için çok önemli” diyen Saner UBP’nin kendi kurultayın başkalarını çok ilgilendirdiğini düşünmediğini anlattı.

Hükümet kurma görevini CTP’nin de aldığını söyleyen Saner “Keşke sizler kursaydınız, birlikte hükümet kurma modelini de konuştuk ama elini taşın altına koyacak noktaya gelinmedi, ülkeyi hükümetsiz bırakmama sorumluluğuyla elimizi taşın altına koyduk” dedi. Bu şartlar altında ellerini taşın altına koymaktan da gurur duyduklarını anlatan Saner, 25 işgününü tamamlamış bir hükümetten beklentiler ifade edenlerin ellerini vicdanına koymasını istedi, “Bu ülkede zaten yangın vardı biz hükümete geldiğimizde biz bu yangını söndürmek için göreve geldik” dedi. UBP’nin ekonomiyi de sağlık kadar önemsediğini, ancak sağlıktan asla ödün vermeyeceklerini anlatan Saner, bağımlılıkla mücadele konusunda da bağımlılığı ortaya çıkaran etkenlerle savaşmanın önemine değindi, boşanma oranlarına işaret etti.

Tüm görüşleri not ettiğini ve dikkate alacağını söyleyen Saner kendisine sorulan soruları da yanıtladı. Konuşmaların ardından Başbakanlık bütçesi oyçokluğu ile onaylandı.