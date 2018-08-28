SAĞLIĞIMIZ TEHDİT ALTINDA!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre; KKTC’de 2016 Mart ile 2018 Mart tarihleri arasında ise toplamda 2 bin 817 kişide “Bulaşıcı hastalık” tespit edildi. Bin 603 TC uyruklu, bin 36 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldüğü raporlara yansıdı

2015 Ocak-Aralık süresince, Hepatit B taşıyıcısı KKTC’li hasta sayısı 18, TC’li 652, diğer ülke vatandaşlarından ise, Hepatit B’li olan kişi sayısı 266 olarak kayıtlara geçti. Yine 2015’te KKTC vatandaşı Hepatit A’lı 1, HIV’li ise 10 kişi bildirimi zorunlu hastalıklar olarak kayıtlara geçti

2015’te TC uyruklu Hepatit B taşıyıcısı 652 kişi kayıtlara geçerken, Hepatit A 1, HIV 12 kişide görüldü. 2015’te diğer ülke vatandaşlarında 266 Hepatit B’li 2 kişi, Hepatit A’lı 11 kişi de HIV hastası olarak resmi rakamlara yansıdı

2016 yılında ise, KKTC vatandaşı Aktif Hepatit B’li sayısı 3 iken, Hepatit B taşıyıcısı 17, HIV’li 1 kişi olarak raporlara yansıdı. Aktif Hepatit B’li 3 TC vatandaşı, Hepatit B taşıyıcısı 647, HIV taşıyıcısı 7 TC uyruklu kişi görüldü. Diğer ülke vatandaşlarında ise 7 Aktif Hepatit B’li, 301 Hepatit B taşıyıcısı 28 de HIV’li hasta kayıtlara geçti

2017 yılı Ocak-Aralık süresini kapsayan zaman diliminde ise, Aktif Hepatit B’li 1, HIV’li 8 KKTC vatandaşı rakamlara yansırken, Aktif Hepatit B 3, Hepatit B taşıyıcısı 647, HIV’li 7, Uyuz 11 TC vatandaşı da rapora eklendi. Diğer ülke vatandaşlarında ise, Aktif Hepatit B’li 7 kişi, Hepatit B taşıyıcısı 301 kişi, HIV’li 28 kişi kayıtlara geçti

KKTC’de 2016 Mart ile 2018 Mart tarihleri arasında toplamda 2 bin 817 kişide “bulaşıcı hastalık” tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “bildirimi zorunlu hastalıklar”ın 2015’ten 2017’ye kadar aşağı yukarı aynı rakamlarda seyretmesi, eylem planı oluşturulmasının gerekliliğini hatırlatırken aynı zamanda da bildirimi zorunlu hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkları rakamlarla gözler önüne seriyor.

Bin 603 TC, bin 36 diğer ülke, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldü

2016-2018 Mart tarihlerinde KKTC’de bin 603 TC uyruklu, bin 36 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı, 38 de KKTC uyruklu kişide bulaşıcı hastalık görüldüğü raporlara yansırken, ülkede hala bulaşıcı hastalıklar konusunda etkin bir eylem planı oluşturulmuş değil.

2015’te 10 HIV’li KKTC uyruklu

2015 yılında Hepatit B taşıyıcısı KKTC’li hasta sayısı 18, TC’li 652, diğer ülke vatandaşlarından ise Hepatit B’li olan kişi sayısı 266 olarak kayıtlara geçti. Yine 2015’te KKTC vatandaşı Hepatit A’lı 1, HIV’li ise 10 kişi bildirimi zorunlu hastalıklar olarak kayıtlara geçti.

TC uyruklu 652 kişi Hepatit B iken 11 diğer ülke vatandaşı da HIV taşıyıcısıydı

2015’te TC uyruklu Hepatit B taşıyıcısı 652 kişi kayıtlara geçerken, Hepatit A 1, HIV 12 kişide görüldü. 2015’te diğer ülke vatandaşlarında 266 Hepatit B’li 2 kişi Hepatit A’lı 11 kişi de HIV hastası olarak resmi rakamlara yansıdı.

2016’da 7 HIV, 647 Hepatit B taşıyıcısı

2016 yılında ise KKTC vatandaşı Aktif Hepatit B’li sayısı 3 iken, Hepatit B taşıyıcısı 17, HIV’li 1 kişi olarak raporlara yansıdı. Aktif Hepatit B’li 3 TC vatandaşı, Hepatit B taşıyıcısı 647, HIV taşıyıcısı 7 TC uyruklu kişi görüldü. Diğer ülke vatandaşlarında ise 7 Aktif Hepatit B’li, 301 Hepatit B taşıyıcısı 28 de HIV’li hasta kayıtlara geçti.

2017’de toplam 43 HIV hastası

2017 yılı Ocak-Aralık süresini kapsayan zaman diliminde ise, Aktif Hepatit B’li 1, HIV’li 8, Uyuz olan 2 KKTC vatandaşı rakamlara yansırken, Aktif Hepatit B 3, Hepatit B taşıyıcısı 647, HIV’li 7, Uyuz 11, Genital Verrü olan 2 TC vatandaşı da rapora eklendi. Diğer ülke vatandaşlarında ise, Aktif Hepatit B’li 7 kişi, Hepatit B taşıyıcısı 301 kişi, HIV’li 28 kişi kayıtlara geçerken, 2 Uyuz, 1 de Genital Verrü hastası kayıtlara geçti.

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 KKTC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Hepatit B taşıyıcısı= 18

Hepatit A= 1

Suçiçeği = 4

Akciğer Tüberküloz= 21

Salmonella= 2

Kızamık= 35

HIV = 10

Tifüs = 1

Amipli Dizanteri= 1

Brusella = 6

Leismaniazis= 8

Tifo = 2

Sair Organlar TBC 4

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 TC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Hepatit B taşıyıcısı= 652

Hepatit A = 1

Anti HCV (+) = 12

HCV RNA (+) = 2

Gonore (+) = 6

Suçiçeği = 2

Akciğer Tüberküloz = 2

Salmonella = 2

Kızamık = 8

HIV = 12

Tifüs = 1

Leismaniazis = 5

Kızıl = 1

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 Diğer Ülke Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Hepatit B = 266

Hepatit A = 2

Anti HCV (+) = 73

HCV RNA (+) = 11

Akciğer Tüberküloz = 4

Akciğer TBC = 7

VDRL = 2

HIV (+) = 11

Sair Organlar = 1

Sair Organlar TBC (Öğrenci) = 2

Sıtma = 13

1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 KKTC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 3

Hepatit B Taşıyıcısı = 7

Anti HCV (+) = 1

HCV RNA (+) = 1

Suçiçeği = 4

Akciğer Tüberkülozu = 6

Salmonella = 6

VDRL = 1

HIV (+) = 1

Leismaniazis = 1

Tifo = 1

1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 TC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 3

Hepatit B taşıyıcısı = 647

Hepatit A = 6

Anti HCV (+) = 31

HCV RNA (+) = 1

Suçiçeği = 10

Akciğer Tüberkülozu = 2

HIV (+) = 7

Leismaniazis = 1

1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 Diğer Ülke Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 7

Hepatit B taşıyıcısı = 301

Hepatit A = 1

Anti HCV(+) = 69

HCV RNA (+) = 13

Akut Pürülan Menenjit = 1

Akciğer Tüberkülozu = 3

Akciğer TBC (Öğrenci) = 3

Salmonella = 1

HIV (+) = 28

Leismaniazis = 1

Sair Org. TBC (Öğrenci) = 1

Sıtma = 3

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 KKTC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 1

Hepatit B taşıyıcısı = 1

Suçiçeği = 4

Akciğer Tüberkülozu = 3

Salmonella = 1

HIV = 8

Tifüs = 8

Brusella = 5

Leismaniazis = 3

Kızıl = 1

Uyuz = 2

Genital Verrü = 6

Sair Organlar TBC = 5

Tulerami = 1

Şüpheli Polio = 2

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 TC Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 3

Hepatit B taşıyıcısı = 647

Hepatit A = 2

Anti HCV (+) = 31

HCV RNA (+) = 1

Menenjit+Tüberküloz = 1

Suçiçeği = 5

Akciğer Tüberkülozu = 2

HIV (+) = 7

Tifüs = 1

Brusella = 1

Leismaniazis = 1

Uyuz = 11

Genital Verrü = 2

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 Diğer Ülke Vatandaşları İhbarı Zorunlu Hastalıklar İstatistiği

Aktif Hepatit B = 7

Hepatit B taşıyıcısı = 301

Anti HCV (+) = 69

HCV RNA (+) = 13

Gonore (+) = 1

Suçiçeği = 1

Akciğer Tüberkülozu = 2

Akciğer TBC (Öğrenci) = 3

HIV (+) = 28

Tifüs = 1

Leismaniazis = 1

Uyuz = 2

Genital Verrü = 1

Sair Organlar TBC = 1

Sıtma = 9