SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!

KKTC’de toplu tüketim yerlerinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan kontrollerde birçok yerde sos, alkolsüz içecek ve süt ürünlerinin tarihinin geçmiş olduğu ortaya çıktı.

Özlem ÇİMENDAL

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gıda ve Çevre Sağlığı biriminin yaptığı denetimler sonucu ortaya çıkan Eylül-Ekim 2017 Ayı Faaliyet Raporu, gerek restoran ve barlar gibi toplu tüketim gerekse toplu üretim yerlerinde halk sağlığına yeteri kadar ilgi gösterilmediğini gözler önüne serdi.

58 ürünün son kullanma tarihi geçti

Eylül 2017’de gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerlerinden otel, restoran, büfe, okul mutfağı, okul kantini, fırın, pastane, alkollü ve alkolsüz içki üreten fabrikalardan 120 tanesinin gıda güvenliği açısından denetlendiğinin açıklandığı raporda, denetlenen toplu üretim ve tüketim yerlerinde 58 adet gıda maddesi son kullanma tarihinin geçmiş olduğu ortaya çıktı.

Toplu tüketim yerlerinde etiketsiz ürün tespit edildi

Yine gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler sonucu 2 adet gıda maddesinin de etiketsiz olduğu için imha edildiği kayıtlara geçti.

İmha edilen ürünler sos, alkolsüz içecek ve süt ürünleri

Tarihi geçmiş olduğu için imha edilen gıda ürünlerinin sos, alkolsüz içecek ve süt ürünleri olduğu açıklanan raporda, bozulması veya tarihi geçmesi halinde insan sağlığı açısından önemli tehlike arz edebilecek süt ürünlerine gösterilen ilgisizlik ise halk sağlığına gösterilen değeri gözler önüne serdi.

Bar, restoran ve otellerde sağlık karnesiz eleman sorun

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi denetimlerinde en dikkat çeken nokta ise insan sağlığı ile birebir ilişkili olan toplu tüketim yerleri bar, restoran, kantin, oteller ve benzeri yerlerde çalıştırılan elemanların sağlık karnesiz çalıştırılması oldu. Denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksikliklerin başında çalışanların sağlık karnelerinin olmaması olduğunun vurgulandığı raporda, toplu tüketim yerlerinde çalışan kişilerin sağlık açısından tehlike arz edip etmediğinin ise tespit edilemediği de ortaya çıkmış oldu.

Ürünler uygun koşullarda depolanmıyor

Toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan bir diğer önemli nokta ise, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılması olduğu da şaşkınlık yarattı.

Gıda ve kaynak suları kontrolleri de yapıldı

İthal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için ise, dairede ön izin öncesi 881 numunenin etiket ve içerik açısından incelendiğinin de kayıtlara geçtiği raporda, incelenen ve numunesi uygun bulunup ön izin için daireye müracaat eden 458 firmaya gıda ön izni düzenlendiği, ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularının limanlarda yapılan kontrol işlem sayısının ise 418 olduğu görüldü.

6 içecek ithale uygun görülmedi

Raporda, limanlarda yapılan kontrol işlemleri sırasında ithalat için uygun bulunmayan gıda, içki ve kaynak suyu sayısının ise 6 olduğu ortaya çıktı. Limanlarda yapılan ithalat kontrolleri ve üretim yerlerinde yapılan denetimler sırasında gıda ve ambalajlanmış içme ve kaynak suları ile şebeke suyu vb’lerinden toplam 167 numune alındığının da belirtildiği raporda, bunların Devlet Laboratuvarı’na analize gönderildiği kaydedildi.

8 işletmeye de sigaradan ceza

Yine dairenin 44/2008 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası tahtınca yaptığı denetimler sonucu, Eylül ve Ekim ayları içerisinde 108 işyerinin denetlendiği, denetlenen işyerleri spor kulüpleri, restoran, kahvehane, pastane, bet ofislerinden oluştuğu rapora yansırken, bu işyerlerinden yasaya aykırı davranan 3 işletmeye Eylül ayı içerisinde ceza yazıldığı, 1 işletmeye uyarıcı levha noksanlığından, 1 işletmeye de kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği için ve 1 işletmeye de ithali yasak tütün ürünü satışı yaptığı için ceza yazıldı.

Yine Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu, yasaya aykırı davranan 5 işletmeye ceza yazıldı. 4 işletmeye kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği için ve 1 kişiye de kapalı alanda tütün ürünü kullandığı için ceza yazıldı.

Ekim ayında 935 numune incelendi

Yine daire 2017 Ekim ayında ithal edilmek istenen gıda ve kaynak sularından 935 numuneyi etiket ve içerik açısından inceledi.

İncelenen ve numunesi uygun bulunup ön izin için daireye müracaat eden 568 firmaya gıda ön izini verildi.

İki ürüne ithalat izni verilmedi

Ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularının limanlarda yapılan kontrol işlem sayısının 551 olduğu açıklandığı raporda, limanlarda yapılan kontrol işlemleri sırasında ithalat için uygun bulunmayan gıda, içki ve kaynak suyu sayısı ise 2 oldu.

173 toplu tüketim yeri incelendi

Gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerlerinden (otel, restoran, büfe, okul mutfağı, okul kantini, fırın, pastane, alkollü ve alkolsüz içki üreten fabrikalar) 173 tanesi gıda güvenliği açısından incelendi.

8 adet kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi

Denetlenen toplu üretim ve tüketim yerlerinde 25 kg un son kullanma tarihi geçmiş olduğu için 5 kg et, 25 kg katkı maddesi ile 25 kg kakao da uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve 8 adet şekerleme ürünü de son kullanma tarihi geçmiş olduğu için imha edildi.

Ekim ayında da aynı ürünler sorun çıkardı

Raporda tarihi geçmiş olduğu için imha edilen gıda ürünleri guruplarının sos, alkolsüz içecek ve süt ürünleri olması ise dikkat çekti.

Sağlık karnesi sorunu önlenemiyor

Yine Ekim 2017 tarihinde denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksiklikler; çalışanların sağlık karnelerinin noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılması olarak kayıtlara geçti.

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