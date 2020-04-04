Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 220 test yapıldığını ve yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 220 test yapıldığını ve yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.
Ali Pilli, tedavi gören 57 hastadan ikisinin yarın taburcu olacağını, doktor ve hemşireler arasında testi pozitif çıkan olmadığını da belirtti.
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