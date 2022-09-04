Sağlık Bakanı Altuğra, Dr. Rifat Bicen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
Sağlık Bakanı Altuğra, Dr. Rifat Bicen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Rifat Bicen’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu ;
“ Sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren, değerli büyüğümüz, Dr. Rifat Bicen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Halkımıza sunduğu hizmet ve bilgisiyle her zaman hatıralayacağımız Dr. Rifat Bicen’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sağlık camiasına başsağlığı dilerim.”
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