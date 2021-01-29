Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var
Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programda koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşamdan bu yana 21 yeni vaka belirlendiği söyledi.
7 günde bulaşı kontrol altına almak mümkün değil.
BRTK
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