Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var
Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Pilli: Dün akşamdan bu sabaha 21 yeni vaka var

A+A-

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı ‘Manşet+’ programda koronavirüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün akşamdan bu yana 21 yeni vaka belirlendiği söyledi.

7 günde bulaşı kontrol altına almak mümkün değil.

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.