Sağlık Bakanı Pilli, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla toplantı yapacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle gerekli tedbir ve denetimlerin artırılması konusunda kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla bir araya geliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı bugün saat 14.00’te Sayıştay binasında düzenlenecek.