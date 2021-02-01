Sağlık Bakanı Pilli: Yoğun bakımdaki 4 hasta entübe

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ programına katılarak, pandemi sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Pilli son vakalarla birlikte pandemi merkezinde tedavi edilen hasta sayısının 113’e yükseldiğini kaydederek, pandemi otellerindeki vaka sayısının 333’e, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 14’e yükseldiğini açıkladı . Pilli, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili açıklamalarda da bulunarak, hastalardan 10’unun yüksek basınçlı oksijene bağlı olduğunu 4 hastanın da entübe durumda olduklarını kaydetti ve durumlarının iyiye gittiğini dile getirdi.

BRTK