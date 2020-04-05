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  3. Sağlık Bakanlığı: 3 pozitif vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı: 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı: 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı: 3 pozitif vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere’den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlandı.

Bakanlık, bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmalarının kararlaştırdı.

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