Sağlık Bakanlığı: 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere’den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlandı.

Bakanlık, bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmalarının kararlaştırdı.