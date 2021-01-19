Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı
Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 80 yaş üzeri aşı programını açıkladı

A+A-

Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı programını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “80 yaş üzeri aşı programı 20.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere (1.01.1940 ve öncesinde doğanlara) Koronavirüs aşısı yapılacaktır.

Aşılama merkezleri şu şekilde:

1- Pandemi Merkezi 08.30 – 16.00

2- Girne Hastanesi 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.