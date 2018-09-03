SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI!

Sağlık Bakanlığı, Thalaessemia hastalarının kullandığı “Desferal” isimli ilacın iki aydan beri hastalara temin edilmediğine dair medyada yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında “Bahse konu ilaç, gerek bayram döneminde, gerekse geçtiğimiz hafta temin edilmiş olup, eksikliği söz konusu değildir. Onkoloji ilaçları ile ilgili olarak ise, bazı ilaçların Türkiye’ye ithal gelmesinden, dövizde yaşanan sıkıntılardan ve geçtiğimiz hafta yapılan grevler nedeniyle bazı tedavilerde kısa sureli aksamalar yaşanmış, ancak hiçbir hasta ilaçsız bırakılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Dövizde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak, piyasadaki, özel eczane fiyatlarında ortaya çıkan farklılıklarla ilgili olarak ise, geçtiğimiz hafta ilaç ithalatı gerçekleştiren özel ecza depoları, Eczacılar Birliği ve Bakanlığımız yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Toplantıda, ithal ilaçlarda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli öneriler ve tedbirlerin konuşulduğu belirtilerek, bu konudaki çalışmaların da hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye menşeli ilaçlarda ise herhangi bir fiyat değişimi olmadığı bilgimize sunulmuştur” ifadelerine de yer verildi.