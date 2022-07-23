Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Çamlıbel 112 Acil Ambulans hizmetleriyle ilgili bir vatandaşın iddialarına yanıt verdi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde yeni bir kararla yatalak hastalara ambulans hizmeti vermeyeceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, bir hasta yakınının Çamlıbel Sağlık Merkezi’ndeki 112 Acil Ambulans hizmetlerinin yatalak hastalara hizmet vermeyeceği gibi gerçeği yansıtmayan iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yaklaşık 6 yıldırTepebaşı köyünde ikamet eden yatalak yaşlı hastanın sonda değişimleri her ay, bazen gün içinde 2-3 kez, Çamlıbel 112 Acil Ambulans hemşireleri tarafından düzenli bir şekilde evine gidilerek değiştirilmektedir. Söz konusu şikayetle ilgili hastanın yakını Çamlıbel 112 sorumlu hemşiresini arayıp,sonda değişimini talep etmiş ve ilgili hemşire hasta yakınının talebini yerine getirip hastanın sondasını takmıştır. İddia edildiği gibi Sağlık Bakanlığı’nın Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde yeni bir kararla yatalak hastalara ambulans hizmeti vermeyeceği gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.