Sağlık Bakanlığı: Ercan Havalimanı’nda itfaiye bölümünde 3 kişinin COVID-19 pozitif olduğu saptandı

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları yoğun bakım bölümünde görevli 3 hemşire ve 1 hastada; ayrıca Ercan Havalimanı itfaiye bölümündeki 3 çalışanda da virüs tespit edildiğini, temaslı takibine başlandığını açıkladı.