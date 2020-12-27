Sağlık Bakanlığı: Ercan Havalimanı’nda itfaiye bölümünde 3 kişinin COVID-19 pozitif olduğu saptandı
Sağlık Bakanlığı: Ercan Havalimanı’nda itfaiye bölümünde 3 kişinin COVID-19 pozitif olduğu saptandı
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları yoğun bakım bölümünde görevli 3 hemşire ve 1 hastada; ayrıca Ercan Havalimanı itfaiye bölümündeki 3 çalışanda da virüs tespit edildiğini, temaslı takibine başlandığını açıkladı.
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