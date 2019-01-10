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SAĞLIK BAKANLIĞI HPV AŞISI HAKKINDA BİLGİ VERECEK

SAĞLIK BAKANLIĞI HPV AŞISI HAKKINDA BİLGİ VERECEK

Sağlık Bakanlığı HPV aşısı hakkında bilgi verecek

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Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri yarın Girne’de çocuk aşısı programında yer alan HPV aşısı konusunda çocuklara ve ailelere bilgi verecek.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, bilgilendirme toplantısı saat 10.00’da Girne Anafartalar Lisesi’nde yer alacak.

Toplantı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilecek.

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