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  3. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Dr. Duriye Deren Oygar atandı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Dr. Duriye Deren Oygar atandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Dr. Duriye Deren Oygar atandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Dr. Duriye Deren Oygar atandı.

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Dr. Duriye Deren Oygar atandı.

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli döneminde müsteşar olarak görev yapan Ali Çaygür’ün görevden alınması ve bu göreve Duriye Deren Oygar’ın atanmasına yönelik kararname Resmi Gazete’de yayınlandı.

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