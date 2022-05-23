Sağlık Bakanlığı: Plajlarımızın değerleri mükemmel kalite sınıfındadır

Sağlık Bakanlığı, deniz suyu analizleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Nisan ayında yaptırılan analiz sonuçlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plajlarında herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “hatta biri dışında plajlarımızın değerleri mükemmel kalite sınıfında yer almaktadır. Bu da mavi bayrak yüzme suyu kalite kriterleri içerisinde bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada, analiz sonuçlarının olumsuz çıktığı taktirde gereği için Çevre Dairesi ile paylaşıldığı da hatırlatıldı.