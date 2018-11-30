SAĞLIK BAKANLIĞI SEMİNER DÜZENLEDİ

Sağlık Bakanlığı Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar konulu seminer düzenledi.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur’un yer aldığı seminerde Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar, Gebelik dönemi ve sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ve depresyon konuları ele alındı.

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, stres ve psikosomatik bozuklukların arasındaki bağlar, psikosomatik hastalıklar, buna bağlı ruhsal ve bedensel etkileri gibi konulara değinerek, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan strese bağlı hastalıkların giderek çoğaldığını, zaman aşımında bedenimize çeşitli zararlar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, gebelik ve doğum döneminde görülen psikolojik sorunlar ve depresyona dikkat çekerken, gebelik ve doğum sonrasının hem kadın hem çocuk hem de eş için çok hassas bir dönem olduğunu, bu süre içinde sıkça görülen ruhsal hastalıkların yaşandığını belirtti.

Tabipler Birliği’nde gerçekleşen seminerde Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri de yer alırken, seminer sonunda uzmanlara sorular yöneltildi.