Sağlık Bakanlığı “Tüm yasal görevlerimizin bilincindeyiz”

Sağlık Bakanlığı, tüm yasal görevlerinin bilincinde olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın tüm yasal görevlerinin bilincinde olduğunun altını bir kez daha çizer, yasaların gereğini yapması için ne Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin ne de başka bir örgütün hatırlatmasına ihtiyaç duymadığını önemle bildirmek isteriz” denildi.

Açıklamada “Sağlık Bakanlığı olarak, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nun basında çıkan ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarına, halkımızın yanlış bilgilendirilmemesi için cevap verme gereği duymuştur. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, 18.08.2017 tarihinde yaptığı açıklamasında Bakanlığımız ve yetkililerinin, kamu hastaneleri haricinde yasa dışı çalışmaya devam eden kamu hekimlerini görmezden gelerek, haklarında disiplin soruşturması başlatmamak suretiyle Yargıtay’ın mandamus emirnamesine aykırı hareket ettiğini iddia etmiştir.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin 2 Ağustos tarihinde Bakanlığımıza yapılan şikâyet başvurusuna müteakip, 3 Ağustos 2017 tarihinde gerekli görevlendirmeler yapılmış olup Bakanlığımız 4-12Ağustos’da tüm özel klinik, özel hastane ve özel muayenehanelerde çeşitli denetimler yapmış ve bu denetimler sonucu kamu hastanelerinde çalışan ve aynı zamanda ikinci iş yapan herhangi bir kamu doktoru tespit etmediği gibi denetimi yapılan tüm özel hastane ve kliniklerde kamu doktorlarının tabelalarını indirerek muayenehanelerini kapattıklarını tespit etmiştir.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin 17 Ağustos tarihli Bakanlığımıza yapmış olduğu yeni şikâyetler ile ilgili de soruşturma devam etmektedir.

Bakanlığımızın tüm yasal görevlerinin bilincinde olduğunun altını bir kez daha çizer, yasaların gereğini yapması için ne Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin ne de başka bir örgütün hatırlatmasına ihtiyaç duymadığını önemle bildirmek isteriz.

Hiçbir örgüt kendini Yargı’nın, Yürütme’nin ve Yasama’nın üzerinde göremez ve amacını aşan tutumlar içine giremez. Sayın Gardiyanoğlu Mahkeme Başkanı, Sağlık Bakanı, Polis Genel Müdürü ve/veya Kamuy Hizmeti Komisyonu Başkanı değildir. Kendisi Çocuk Hastalıkları Uzmanı’dır. KTSÇHB’nin amacı ise özelde çalışan hekimlerin haklarını savunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmektir. Ülkemizde hem kamu hem de özel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için her kurumun kendi sorumluluğunda olan alanlarda çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda KTSÇHB’nin yaptığı açıklamaları yersiz, gereksiz, faydasız olarak değerlendirmekteyiz.”ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıva “Bakanlığımız halkın sağlık hizmetlerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde alabilmesi için yoğun çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüş ve bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. ”denildi.