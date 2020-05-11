SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ONLINE COVID 19 BİLDİRİMİ

Covid 19 salgının ilk aşamasını başarıyla tamamlayıp açılımlara başladığımız şu günlerde Sağlık Bakanlığı olası bir covid 19 vakasını en kısa sürede tespit etmek için önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Ateş öksürük nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvuran hastaların covid 19 açısından tetkik edilmesi gerektiğini düşünen doktorlar hastalarını bu bildirim ağı üzerinden hemen Bakanlığa bildirebilecektir.

Bildirim sonrası ateş polikliniklerine yönlendirilecek hastaların polikliniğe ulaşıp ulaşmadığı, yapılan tetkikler, hastasının son durumu 1102 numaralı telefon aracılığı ile öğrenilebilecektir.

Bakanlık da günlük bildirilen ateşli i vaka sayılarında artış olup olmadığını, gönderilen vakalara neler yapıldığını zamanında tespit ederek ona göre zaman kaybetmeden gerekli önlemleri alacaktır.

Bildirim şekli şöyle olacaktır:

Doktorlar Sağlık Bakanlığının web sitesindeki online hizmetler başlığı altındaki covid-19 bildirim sekmesini tıklayarak sisteme girebilecektir. Sisteme girerken sorulan kullanıcı adı ve şifre Tabipler Birliği aracılığı ile tüm doktorlarımıza gönderilmiştir.

Bilindiği üzere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 16. Maddesi gereği bulaşıcı hastalıkların bildirimi yasal bir zorunluluktur.

Bildirim için tanının kesinleşmesi beklenmeden olası vaka tanımına uyan her hasta anında online olarak bildirilmelidir.

Ayrıca halkımız da covid 19 olma olasılığı olan kişilerle ilgili ihbarlarını ihbar hattımızdan (1102) bizlere bildirebileceklerdir.

Bu bildirimler de değerlendirilip gerekirse bu kişiler ateş polikliniklerine davet edilecek veya alınacaklardır.