SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN, KORCAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanlığı, bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı’nın mesajında şu ifadelere yer verildi;

“Bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz”.