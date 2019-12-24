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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN, KORCAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN, KORCAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanlığı’ndan, Korcan ailesine başsağlığı mesajı

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Sağlık Bakanlığı, bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı’nın mesajında şu ifadelere yer verildi;
“Bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz”.

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