SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN, KORCAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sağlık Bakanlığı’ndan, Korcan ailesine başsağlığı mesajı
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Sağlık Bakanlığı, bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanlığı’nın mesajında şu ifadelere yer verildi;
“Bakanlığa bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz”.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Esra Korcan, başsağlığı mesajı
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