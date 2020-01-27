SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RÖNTGEN SIKINTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA...

Sağlık Bakanlığı, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Polikliniği’nde mamografi röntgen kasetleriyle ilgili yaşanan sıkıntı 30 Ocak Perşembe günü sona erecektir” açıklaması yaptı…

Açıklamada, röntgen cihazının kasetleriyle ilgili siparişin 6 ay öncesinden verildiği, Türkiye’de de bulunamaması nedeniyle yurtdışından getirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “Röntgen cihazı için gerekli olan kasetler 29 Ocak Çarşamba günü gümrüğe ulaşacak ve 30 Ocak Perşembe günü cihaz hizmet vermeye devam edecektir” denildi.