SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ DUYURU!

Sağlık Bakanlığı’ndan selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlara önemli duyuru:

“Şebeke suyu, diş fırçalanmasında ve meyve-sebze yıkanmasında,

2. bir duyuruya kadar kullanılmamalıdır”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Ülkemizde yaşanan sel felaketi karşısında, toplum sağlığının bulaşıcı hastalıklara karşı korunması açısından alınan önlemler;

Sel baskınlarında uyulması gereken kurallar ve önlemler ile ilgili halkı bilgilendirmek maksadıyla basında ve Sağlık Bakanlığı web sayfasında duyuru yayınlanmıştır. Aynı duyuru metni tüm belediyelere iletilmek üzere Belediyeler Birliği’ne gönderilmiştir.

Sel bölgelerinde, müdürlüğümüze bağlı sıhhiye müfettişleri, belediyeler ile işbirliği içerisinde şebeke sularından örnekler alarak, analiz için Devlet Laboratuvarı’na göndermiştir.

Sıhhiye müfettişlerinin koordinasyonunda, Dikmen’de selden etkilenen bölgeler , evler sıhhiye işçileri ve belediyenin işbirliği ile ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır. Lapta ve Alsancak belediyeleri ile de görüşülerek ilaçlamalar için gerekli girişimler yapılmıştır.

Risk arz eden durumlarda gerekli olan aşıların sağlık merkezlerinde yapılabilmesi planlanmıştır.

Sel sonrasında oluşabilecek salgınhastalıklara müdahale edebilmek için TSHD Müdürlüğü Başkanlığı’nda bir ekip oluşturulmuştur. (TSHD Müdürü: SavaşayUludağ,Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hekimi: Dr Nesil Bayraktar,TSHD Sağlık Başhemşiresi: Özlem Durmaz, Dr. Burhan NDH Enfeksiyon Hemşiresi : Zeynep Unalan, TSHD Öğretmen Hemşiresi: Mine Bahçeci,TSHD Sıhhiye Müfettişi : Şemsi Üngüder)

Yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde çalışmalar başlatılmıştır.İlk olarak Dikmen bölgesi ziyaret edilmiş; Sel sonrası oluşabilecek bulaşıcı hastalık belirtilerinin ortaya çıkması durumunda sağlık merkezlerine ve TSHD ne tıbbi yardım için başvurmaları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

-Selden etkilenen bölgelerdeki okullara ve halka yönelik gerekli eğitimler yapılmak üzere planlanmıştır.Selden etkilenen diğer bölgeler için de aynı çalışmalar devam etmektedir.