Sağlık Bakanlığı’ndan Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yapılan geçişlerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’tan, Yeşilırmak Sınır Kapısı’nı kullanarak kuzeye geçişlerle ilgili alınan kararı açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Güney Kıbrıs’tan, Yeşilırmak Sınır Kapısı’nı kullanarak, kuzeye geçecek olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi kararı aldı.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’nı kullanarak, kuzeye geçecek diğer kişilerden ise son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın bu gece yarısı 23.59’dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

BRTK