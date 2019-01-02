SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET!

Geçtiğimiz gün bir hemşirenin, görevi başındayken hastaya sağlık hizmetini sunduğu sırada hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalması bugün eylemle protesto edilecek.

6 Sendika saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde basın açıklaması yaparak, olayı protesto edecek.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği geçtiğimiz gün olayla ilgili yazılı açıklama yapmıştı.

Sözkonusu sendikalar adına açıklama yapan KAMU-SEN, olayı kınanayarak, eylemi gerçekleştiren saldırganın gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacaklarını duyurmuştu.